Міліція готується ”до будь-якого розвитку подій”

В зв’язку з Указом Президента про розпуск Верховної Ради Міністерство внутрішніх справ посилить охорону Кабінету міністрів, парламенту та Секретаріату Президента.

Як зазначив кореспонденту УНІАН начальник Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ, «МВС готується до будь-якого розвитку подій, виконуючи свою функції по охороні громадського порядку».

У зв’язку з чим, як зазначив К.СТОГНІЙ, МВС посилить охорону державних об’єктів в Києві – КМУ, Секретаріату Президента, ВР, “Більше нічого особливого не буде. Міліція буде діяти так само, як і в ці вихідні” (мається на увазі, коли в центрі Києва відбувалися масові акції різних політичних сил – УНІАН).

У той же час, К.СТОГНІЙ спростував інформацію, розповсюджену у ЗМІ, що з Пущі-Водиці до Києва рухаються спецпідрозділи МВС.

«Міністерство заявляє, що ніяких додаткових сил до Києва не підтягуються», - сказав він, зазначивши при цьому, що в разі, якщо в Києві проходитимуть масові акції, кількість співробітників міліції буде застосована у відповідній пропорції.