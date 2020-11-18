20 путівок, кожна з яких на 1 дорослого з дитиною віком від 10 до 14 років, та 20 путівок на 1 дорослого з дитиною віком від 14 до 18 років – закуплено у рамках виконання заходів Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил.

Про це повідомив голова ОДА Сергій Борзов:

«Протягом листопада-грудня в Єгипті зможуть відпочити рідні наших захисників. З обласного бюджету заплановано виділити 850 тис. грн.До речі, два роки тому на Червоне море вінничани змогли поїхати за підтримки Міністерства соціальної політики України у співпраці з Міністерством закордонних справ України та Посольством України у Єгипті.Тоді 14 дітей загиблих учасників АТО (віком від 7 до 16 років) 10 днів відпочивали у Єгипті. Усі витрати, пов’язані із перельотом, проживанням та екскурсійною програмою взяла на себе туристична компанія.Сподіваюсь, відпочинок напередодні Нового 2021 року для 40 сімей захисників України залишить чудові теплі спогади з моря».

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Автор: УНІАН