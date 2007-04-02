МВС спростовує дані про передислокацію спецпідрозділів

Міністерство внутрішніх справ України заявляє, що повідомлення деяких засобів масової інформації про передислокацію спецпідрозділів органів внутрішніх справ не відповідають дійсності.

Про це йдеться у заяві Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України, переданій УНІАН.

Водночас МВС просить ЗМІ, що поширили таку інформацію, терміново її спростувати та надалі утриматися від публікацій, отриманих із сумнівних джерел.

Разом з цим, ДГЗ МВС повідомляє, що міліція продовжує нести службу в посиленому режимі, забезпечуючи охорону громадського порядку та адміністративних будівель.

Як повідомляло декілька годин тому інтернет-видання “Українська правда” з посиланням на свої джерела, з Пущі-Водиці до Києва вирушили три автобуси міліціонерів у супроводі двох машин "Беркута". Видання зазначало, що у двох автобусах знаходилися екіпіровані щитами та палицями міліціонери, а ще в одному з автобусів перебували цивільні люди, в яких також була міліцейська екіпіровка. На одному з автобусів - донецькі номери.