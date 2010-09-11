У Євпаторії до лікарні потрапили вже 56 учнів однієї школи
10:32, 11 вересня 2010Суспільство
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Усі були в групі продовженого дня
У Євпаторії із кишковою інфекцією госпіталізовано вже 56 учнів загальноосвітньої школи № 12.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Школярів із груп продовженого дня початкових класів школи № 12 було госпіталізовано впродовж 10 вересня до інфекційного відділення Євпаторійської дитячої клінічної лікарні.
Станом на 11 вересня перебіг захворювання - середнього та легкого степенів важкості.
Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з цим інцидентом до Криму прибув головний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО.
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