Мороз доручив Кабміну перевірити, чи виданий боєкомплект 1-й танковій дивізії

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ поручив Кабінету міністрів на своєму засіданні перевірити інформацію ЗМІ щодо видачі першій танковій дивізії боєкомплекту для проведення навчань.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне протокольне доручення було дано сьогодні під час проведення позачергового пленарного засідання ВР.

О.МОРОЗ наголосив, що таку перевірку необхідно зробити, оскільки у засобах масової інформації дуже активно обговорюється ця тема. Він також наголосив, що Кабінет міністрів має у зв’язку з цим вжити всі необхідні заходи, передбачені законодавством, для вирішення цього питання.