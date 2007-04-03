Янукович пропонує Ющенкові не оприлюднювати Указ про розпуск парламенту

Розпочалося екстрене засідання уряду. Прем`єр-міністр Віктор Янукович пропонує Президентові не оприлюднювати Указ про розпуск Верховної Ради, і відтак Указ не набуде чинності.

Ухвала Верховної Ради про запобігання діям, які несуть загрозу громадському порядку, спрямована на "пошук того компромісу, про який ми весь час говорили". Таку заяву на розширеному засіданні Кабміну зробив прем`єр-міністр Віктор Янукович. "На мою думку, ця ухвала відповідає змістові тих вимог, які були з боку опозиції і Ющенка... Вона прийнята. У другій ухвалі зазначено, що указ Віктора Ющенка виданий з порушенням Конституції і не може буде виконаний. Згідно з цією ухвалою, Кабміну забороняється виділення коштів для проведення позачергових виборів. Ця ухвала набуває чинності з дня ухвалення", - заявив він.

"Ситуація, яка склалася сьогодні... вона не може не хвилювати жодного громадянина України. Ми (уряд) повинні діяти в межах конституції і повинні забезпечити правопорядок в країні, громадський порядок", - підкреслив прем`єр. "Тому, безумовно, ми повинні забезпечити роботу всіх підприємств держави, забезпечити всі підприємства всіма ресурсами. Ми з вами несемо відповідальність за функціонування всього промислово-господарського комплексу держави", - додав він.

В.Янукович також зазначив, що потрібно забезпечити "роз`яснювальну роботу серед населення", яка повинна бути направлена на збереження миру і недопущення правопорушень.

Прем`єр-міністр України закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА не оприлюднювати або скасувати указ про дострокове припинення повноважень ВР п’ятого скликання.

«Що стосується того, що буде далі відбуватися, безумовно, це залежатиме від багатьох чинників. На мій погляд, зараз є можливість у Президента України зробити декілька кроків, які спрямовані на недопущення дестабілізації ситуації в країні», - сказав він.

«Перше, що може зробити Президент: він може не оприлюднювати цей Указ і він не вступить в дію. І сісти за стіл переговорів», - додав він.

Після цього, на його думку, слід разом працювати навколо постанови ВР, в якій зауважується, що відсутні підстави для розпуску.

«У випадку, коли Указ не буде оприлюднений, приймається рішення всіма інститутами влади за участю представників фракцій ВР, і держава далі живе спокійно, цивілізовано і розвивається - така перспектива є», - наголосив прем’єр.

Він підкреслив, що якщо Президент оприлюднить завтра Указ, в нього буде можливість його відмінити іншим своїм указом.

«Все інше призведе до значного загострення ситуації в країні. Все інше, і я про це казав Президенту особисто, ляже важким тягарем на голову держави», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

«Я вважаю, що Президент має таку можливість прийняти таке рішення і піти конституційним шляхом. Саме до цього я закликаю Віктора Андрійовича ЮЩЕНКА зробити це вже сьогодні (відмінити Указ)».