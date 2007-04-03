Яценюк пропонує Януковичу ”дуже серйозно поговорити”
01:19, 03 квітня 2007Суспільство
1684
Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує прем’єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ залишитися без преси і "дуже серйозно поговорити".
Про це А.ЯЦЕНЮК заявив в ході екстреного засідання уряду, яке проходить зараз у Києві, передає кореспондент УНІАН.
Наразі засідання Кабміну транслюється в прямому ефірі за присутності представників ЗМІ.
Питання, яке обговорюють члени Кабміну - про політичну ситуацію в Україні у зв’язку з підписанням Президентом України Указу про дострокове припинення повноважень ВР п’ятого скликання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter