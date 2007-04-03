Радченко: не дай Бог, хтось віддасть команду військам спецпризначення

Віце-прем`єр-міністр України Володимир РАДЧЕНКО заявляє про неприпустимість використання силових відомств і спеціальних служб у політичних цілях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на екстреному засіданні уряду.

«МВС і СБУ повинні діяти відповідно до положень про їх діяльність. У першу чергу, має бути здійснений комплекс заходів для запобігання терористичним проявам, а прикордонна служба повинна на цей період закрити кордони, щоб не їздили «гастролери» (правопорушники – УНІАН)», - сказав В.РАДЧЕНКО.

Він також підкреслив, що українська армія повинна займатися запланованою бойовою підготовкою.

«У нас багато військ спеціального призначення, й, не дай Бог, хтось віддасть розпорядження, щоб їх задіювати. Це буде найстрашніше, що може бути в державі», - резюмував В.РАДЧЕНКО.