Екс-голова Фонду держмайна Олександр Бондар дасть прес-конференцію в УНІАН

12:27, 03 квітня 2007
Суспільство
749

14-30 - В УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція народного депутата, екс-голови Фонду держмайна, заступника голови Спеціальної парламентської контрольної комісії з питань приватизації Олександра Бондаря на тему:  “Чого очікувати від уряду Януковича після продажу ВАТ “Луганськтепловозу”? (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter