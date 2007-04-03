Екс-голова Фонду держмайна Олександр Бондар дасть прес-конференцію в УНІАН

14-30 - В УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція народного депутата, екс-голови Фонду держмайна, заступника голови Спеціальної парламентської контрольної комісії з питань приватизації Олександра Бондаря на тему: “Чого очікувати від уряду Януковича після продажу ВАТ “Луганськтепловозу”? (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.