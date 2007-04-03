СБУ стане на захист ЦВК

Служба безпеки України вживатиме усіх необхідних заходів для забезпечення нормального функціонування Центральної виборчої комісії та інших виборчкомів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в. о. голови СБУ Валентин журналістам після наради у Президента України Віктора ЮЩЕНКА за участю керівників силових та правоохоронних відомств.

Він наголосив, що в країні - штатна ситуація, але головна увага усіх підрозділів СБУ і в Києві, і в регіонах полягає у забезпеченні безперешкодного функціонування усіх передбачених законодавством та Конституцією органів влади.

«У цьому зв’язку наша позиція залишається непохитною - діяти на засадах законності, забезпечення прав громадян і відповідальності перед народом України», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, додавши, що будь-які спроби щодо зміни статусу, кількості ЦВК або спроби вплинути на комісію поза законом СБУ буде розцінювати «як перешкоду і посягання на конституційний лад держави».

За його словами, СБУ також вважає, що такі дії можуть зашкодити вільному вибору громадян. «У цьому зв’язку СБУ вживає заходів і буде вживати заходів для того, щоб забезпечити законне безперешкодне функціонування і ЦВК, й інших виборчих комісій, які будуть створюватись у зв’язку із підготовкою дострокових виборів, а саме головне – (вживатиме заходів) щодо тих осіб, які будуть перешкоджати у незаконний спосіб діяльності ЦВК або втіленн. вільного волевиявлення громадян. Усі заходи, передбачені законодавством, будуть вживатись СБУ та іншими правоохоронними органами», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, СБУ вважає, що в Україні достатньо сил, щоб у законний спосіб забезпечити вільні вибори.

Він також підкреслив, що СБУ також готова захищати суддів усіх рівнів, якщо на них чинитиметься тиск. «У нас є постійний контакт з головою Верховного Суду (Василем ОНОПЕНКОМ – УНІАН) і на місцях, але у спосіб, який передбачений законодавством України, і в межах компетенції СБУ», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він наголосив, що жодного силового сценарію в Україні реалізовано не буде. «Хотів би всіх заспокоїти: достатньо правових важелів, достатньо демократичних механізмів, достатньо публічності для того, щоб процес був спокійним, і ніяких позаштатних ситуацій не дозволяти спровокувати для нас для усіх», - сказав керівник СБУ.