Давидович не помітив, що залишився без зарплати?

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ здивований заявою голови ЦВК Ярослава ДАВИДОВИЧА про готовність Центральної виборчої комісії провести дострокові вибори до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам, коментуючи результати зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з головою ЦВК Я.ДАВИДОВИЧЕМ.

«Мене дивує, що Я.ДАВИДОВИЧ не зрозумів реальних правових наслідків рішення, яке було прийнято вчора», - сказав міністр.

За його словами, проведення дострокових виборів на сьогодні неможливе, оскільки немає легітимного керівництва ЦВК.

«Я.ДАВИДОВИЧУ треба прочитати закони України, почати з Конституції, потім ознайомитися з рішеннями ВР з тим, щоб не завершити свою юридичну кар’єру таким чином», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Крім того, за його словами, провести дострокові вибори неможливо ще й тому, що «з сьогоднішнього дня взагалі відсутнє фінансування ЦВК».

«Але він (Я.ДАВИДОВИЧ – УНІАН) ще, мабуть, цього не помітив. Я думаю, що він повернеться на роботу і дізнається про це», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про розпуск парламенту. Цим документом вибори до ВР призначено на 27 травня.

Верховна Рада відмовилася підкорятися цьому рішенню Президента, а також скасувала свої постанови від 8 грудня 2004 року про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії і про призначення нинішнього складу ЦВК на чолі з Я.ДАВИДОВИЧЕМ (УНІАН: згідно зі статтею 85 Конституції України, Верховна Рада призначає на посади та звільняє з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України).

Сьогодні, 3 квітня, Я.ДАВИДОВИЧ запевнив Президента України Віктора ЮЩЕНКА у готовності провести позачергові вибори Верховної Ради у визначений законом термін.