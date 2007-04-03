Конституційний суд скаже своє слово за три тижні

Конституційний Суд України впродовж 15 робочих днів визначиться, чи буде він відкривати конституційне провадження у справі щодо президентського Указу про розпуск Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КСУ.

За інформацією прес-служби, сьогодні у другій половині дня до Суду надійшло подання від 53 народних депутатів України відносно конституційності Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України п’ятого скликання.

Зараз це подання перебуває в управлінні правової експертизи КС, куди воно було спрямоване для попереднього висновку щодо наявності підстав для відкриття конституційного провадження у справі або відмови у відкритті провадження, повідомили у прес-службі.

Згідно з регламентом КС, додали у прес-службі, цей попередній висновок має бути зроблений впродовж 15 днів.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввечері 2 квітня підписав указ про розпуск українського парламенту.

Верховна Рада того ж дня прийняла постанову, в якій заявила про відсутність у Президента правових підстав для розпуску парламенту, а Кабінет Міністрів України пізно вночі прийняв постанову, якою вирішив підкорятися тільки Верховній Раді.

Представники коаліції підготували подання щодо Указу Президента про розпуск Верховної Ради і просили КС невідкладно, не пізніше 5 днів після публікації указу Президента про припинення повноважень парламенту, перевірити цей документ на відповідність Конституції.