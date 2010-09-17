Приватна фірма розорала курган 2-го тисячоліття до нашої ери

З вини керівника ВАТ «Прикордонник» у Березанському районі Миколаївської області під загрозою знищення опинився пам`ятник археології – багатошарове поселення 2-го тисячоліття до н.е. - 1-го тисячоліття н.е.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївщини, за вказівкою згаданого керівника, всупереч вимогам охоронного законодавства, територія у 25 га, що належить до земель історико-культурної спадщини, була розорана і використовувалася для господарської діяльності.

При цьому правопорушник знав про те, що на земельній ділянці розташований об`єкт культурної спадщини. Розорювання сильно пошкодило курган, що, за висновком експертів, призвело до загрози втрати історичної інформації, яка має особливу цінність.

Миколаївська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.364, ч.4 ст.298 Кримінального кодексу України - «зловживання владою або службовим становищем», «знищення, руйнування або пошкодження пам`яток - об`єктів культурної спадщини і самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам`ятці».

У справі триває слідство.