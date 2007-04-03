Азаров: податковий кодекс готовий на 2/3

Робота над проектом Податкового кодексу буде завершена до кінця квітня, і якщо документ буде прийнятий Верховною Радою в травні, то бюджет 2008 року буде сформований на навой податковій основі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ після закінчення засідання робочої групи з підготовки Податкового кодексу.

За його словами, на сьогодні практично дві третини Податкового кодексу вже готові. На засіданні групи сьогодні обговорювався, зокрема, розмір ставки ПДВ, повідомив він.

«Найімовірніше, на першому етапі ставка буде 18%», - сказав М.АЗАРОВ.

Також, за його словами, сьогодні розглядалося питання встановлення пільгового режиму обкладання ПДВ послуг, що надаються населенню, зокрема, з водопостачання, прибирання сміття і теплопостачання.

«Треба звільнити від сплати ПДВ (на ці послуги - УНІАН), тим самим зменшити вартість послуг. Ось таке рішення робоча група прийняла, і в остаточному варіанті Податкового кодексу така новація буде запропонована», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією першого заступника голови Державної податкової адміністрації України Вадима КАЙЗЕРМАНА, у середині квітня проект Податкового кодексу буде повністю підготовлений.

Голова ДПАУ Анатолій БРЕЗВІН прогнозує прийняття Податкового кодексу до кінця 2007 року.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності наприкінці лютого розробив концепцію створення Податкового кодексу.

Концепцією, зокрема, пропонується обмеження ставки податку на додану вартість до 2009 року на 5% - до 15%, податку на прибуток - до 20%. Крім того, Фінансовий комітет ВР пропонує ввести податок на майно юридичних і фізичних осіб.