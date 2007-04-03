Президент Американської торгової палати: розпуск парламенту лякає інвесторів

Указ Президента України про розпуск Верховної Ради лякає інвесторів. Про це кореспонденту УНІАН заявив президент Американської торгової палати в Україні Хорхе ЗУКОСКІ, відповідаючи на запитання про вплив Указу на ділову співпрацю з іншими країнами.

“Такого роду поведінка лякає всіх інвесторів: вже працюючих на ринку, тих, хто зацікавлені у входженні на ринок України, і тих, хто поки що не інвестував. У більшості випадків, така ситуація примусить інвестора чекати ясності, повернення стабільності й прогнозованості, при якій вони будуть себе відчувати упевненіше. Ті інвестори, які вже ведуть свої проекти, також чекають повернення стабільності й прогнозованості для того, щоб їм можна було зосередитися на ефективному розвитку свого бізнесу”, - сказав він.

За словами Х.ЗУКОСКІ, чим довше триватиме невизначеність в країні, тим більше втратить українська економіка (і зрештою, український народ), продовжуючи упускати наявні можливості й будувати успішне майбутнє в глобальній світовій спільноті.

Багато країн постійно конкурують між собою за дуже обмежені обсяги вільних інвестиційних потоків у світовій економіці, зазначив президент Американської торгової палати в Україні.

«І внутрішні, і іноземні інвестори звертають увагу як на стабільність, так і на передбачуваність певного ринку перед тим, як почати інвестувати. На стабільність і передбачуваність українського ринку багато в чому впливає уряд, нові закони і регуляторні акти, які безпосередньо впливають на бізнес. На жаль, за останні декілька місяців рівень передбачуваності і стабільності помітно знизився, оскільки і Президент і Прем`єр-міністр, а також їх найближче оточення були зайняті зміцненням своїх позицій у владі. Постійна політична боротьба привела до рішення Президента про розпуск Парламенту, тоді як прихильники Прем`єр-міністра і Глави Парламенту протистоять такому рішенню”, - сказав він.

На думку Х.ЗУКОСКІ, публічна демонстрація нестачі прагнення або ж здібності досягти компромісу призвела до кризи, що загострилася, яка і відбувається зараз в країні.

«Як нові, так і вже присутні в країні інвестори, які вводять іноземний і докальний капітал, надзвичайно важливі для успішності України в майбутньому. Вони надають нові робочі місця, платять податки і допомагають Україні бути конкурентоспроможною на світовому ринку», - підсумував голова АТП.