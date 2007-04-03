Ющенко заявляє, що його рішення незворотнє і обов’язкове до виконання

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що його рішення про розпуск парламенту є незворотнім і обов’язковим до виконання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав під час зустрічі з головами обласних державних адміністрацій.

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що його указ є правовим: «Я хочу твердо заявити, що позиція, на якій побудований указ, вона є бездоганна, вона є правова».

В.ЮЩЕНКО також розповів, що щойно у нього відбулись переговори з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ «на предмет, що краще було б, якби всі учасники цього процесу максимально швидко визначились у форматі порядку врегулювання ситуації і забезпечення реалізації указу Президента».

«Зрозуміло, що сьогодні є ще багато емоцій, які не дають можливості раціонально підійти… але в мене не було перемовин з будь-якою стороною, яка б, прочитавши норматив Конституції, сказала, що є подвійна редакція. Подвійної редакції немає», - сказав В.ЮЩЕНКО, коментуючи свій указ.

Президент закликав губернаторів до розуміння того, що рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради відповідає Конституції, є легітимним, має чіткі правові і політичні підстави.

В.ЮЩЕНКО повторив свою позицію, висловлену під час розпуску парламенту, щодо того, що “порушення конституційних норм щодо формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України спотворює результати народного волевиявлення, здійсненого відповідно до статті 69 Конституції України через вибори народних депутатів України у березні 2006 року, є нехтуванням конституційних виборчих прав громадян України, призводить до ігнорування конституційного принципу народного суверенітету, закріпленого у частинах другій та третій статті 5 Основного Закону України. Такий розвиток подій є реальною передумовою узурпації влади в Україні, що заборонено частиною четвертою статті 5 Конституції України. Це також загрожує національній безпеці, спричиняє дестабілізацію політичної ситуації в державі, створює потенційну небезпеку державному суверенітету”.