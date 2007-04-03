Тимошенко: залишивши мафію при владі, країна втратить набагато більше

«Якщо проводити дострокові парламентські вибори, країна втратить 300 млн. грн. Якщо залишити мафію при владі – країна втратить десятки мільярдів доларів», - заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи вчорашнє рішення уряду заборонити фінансування передвиборчої кампанії, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що ця постанова не є законною, і «буде зупинена» Президентом з подальшою передачею її для тлумачення до Конституційного суду України.

«Поки не буде визначення КС, ця постанова не діє», - наголосила вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що невиділення коштів у сумі 500 млн. грн. із резервного фонду Кабінету міністрів для проведення виборів тягне за собою кримінальну відповідальність.

Водночас, вона зазначила, що у разі, якщо такі гроші надані не будуть, і буде саботаж в питанні фінансування проведення виборів, «знайдено ще три варіанти (фінансування – УНІАН)». Втім, Ю.ТИМОШЕНКО не захотіла конкретизувати, що це за варіанти.