Азаров: перевибори парламенту призведуть до величезних збитків в економіці

Перевибори парламенту приведуть до величезних збитків в економіці і пустять «під укіс» усі позитивні напрацювання уряду за 8 місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю журналістам перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.

Насамперед «під укіс», на його думку, піде робота над Податковим кодексом і підготовка програми структурних реформ у країні.

«Мені важко зрозуміти мотиви дій Президента. Якщо на догоду одній персоні приймають ці рішення, при цьому інтереси країни ігноруються, виникає дуже багато запитань до Президента», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що уряд «як працював, так і працюватиме над системним підходом реформування економіки і досягнення соціальних стандартів, які ми накреслили».

Що стосується скасування Президентом постанови уряду №595, М.АЗАРОВ сказав: «Аби президентський Указ набув чинності, він має бути опублікований у тих виданнях, в яких публікуються Укази глави держави. Постанова Верховної Ради, на виконання якої з`явилася постанова уряду, Президент не має права відміняти. А ця постанова зобов`язує Кабінет міністрів до певних дій».

Він зазначив, що з боку уряду Президенту говорили про те, що якщо виносити на порядок денний питання про дострокові вибори, то треба домовлятися з ВР і приймати зміни до законодавства. «Адже немає законодавства про дострокові вибори, ні процедура, ні механізм не виписані, немає й механізму фінансування дострокових виборів. Є тільки волюнтаристське бажання - ось я хочу. А під це «хочу» немає ніяких законних підстав. І тому я не уявляю собі, якщо в когось багато грошей, а в складі БЮТ багато мільйонерів, вони, можливо, скинуться і профінансують вибори. Давайте ми запропонуємо БЮТ, якщо вони такі багаті, скинутися і профінансувати вибори», - сказав він.

За його інформацією, для проведення виборів необхідно 700 млн. грн. і ця сума еквівалентна річній надбавці до зарплати всіх військовослужбовців України.

«Ось те, що ми з 1 квітня підняли зарплати в силових структурах, ось ця сума еквівалентна необхідній для виборів. Давайте ми її заберемо і віддамо на вибори. Або давайте заберемо в пенсіонерів. Хай Президент вийде до народу і скаже, що є в нас зайві 700 млн. грн., які я можу завтра в пенсіонерів забрати і віддати на вибори. Ми готові таке рішення розглянути», - сказав М.АЗАРОВ.