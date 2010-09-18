У Криму суддя конфіскував автозаправку

У Джанкойському районі Криму за рішенням суду у власника конфіскували АЗС.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в АРК, господар АЗС реалізовував пальне без дозвільних документів на даний вид діяльності.

Розглянувши адміністративний матеріал співробітників податкової міліції стосовно власника АЗС, який реалізовував пальне без дозвільних документів на дану діяльність, суддя ухвалив рішення оштрафувати власника автозаправки на 425 грн. з конфіскацією автозаправної станції і пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 350 тис. грн.