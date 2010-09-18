Почастішали випадки відмови касирів продати валюту

Національний банк України зобов`язав керівників банків посилити контроль якості здійснення валютообмінних операцій на готівковому ринку. Про це говориться в телеграмі НБУ №13-121/4822-16106, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Останнім часом почастішали скарги громадян щодо відмови касирів уповноважених банків і пунктів обміну іноземних валют у продажу готівкової іноземної валюти, - йдеться в телеграмі. - Враховуючи значну чутливість валютного ринку України, такі дії можуть стати причиною небажаного попиту на іноземну валюту на готівковому сегменті валютного ринку України, що призведе до необгрунтованого викривлення валютного курсу».

Враховуючи вищезгадане, Нацбанк зобов`язав керівників банків узяти під особистий контроль процедуру своєчасного забезпечення операційних кас і пунктів обміну іноземних валют готівкою для безперешкодного забезпечення потреб населення і проведення всіх операцій.

Крім того, керівництво банків має «систематично здійснювати аналіз руху готівкової іноземної та національної валют у касах і пунктах обміну іноземних валют, контролювати котирування курсів купівлі-продажу готівкових іноземних валют, які встановлюються для власних кас і пунктів, і дотримання цих курсів.

Керівники територіальних управлінь Національного банку України, за розпорядженням головного офісу, повинні оперативно здійснювати системний аналіз валютного ринку і проводити необхідну роботу з керівниками банків щодо забезпечення якісного проведення валютно-обмінних операцій в операційних касах і пунктах обміну іноземних валют. «Особливу увагу приділити скаргам, які надходять від громадян, оперативно реагувати на факти виявлених порушень, і посилити роботу “гарячої лінії” в територіальних управліннях Нацбанку України», - говориться в телеграмі НБУ.

При цьому наголошується, що особиста відповідальність за виконання цього покладається на керівників територіальних управлінь Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) в серпні 2010 року становив 3,835 млрд. дол., зокрема, обсяг валюти, купленої банками у населення, 1,718 млрд. дол., проданої населенню – 2,116 млрд. дол.