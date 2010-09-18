У Криму згоріла сільрада
11:30, 18 вересня 2010Суспільство
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Пожежу гасили близько 2,5 годин
У с. Красноармійське Роздольненського району Криму згоріла будівля Зімінської сільської ради.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, пожежа сталася вчора вранці. У будівлі також були розташовані приміщення сільського клубу, бібліотеки, АТС, фельдшерсько-акушерського пункту.
Вогнем знищено дах будівлі, пошкоджено саму будівлю, устаткування АТС. Площа пожежі становила 770,5 кв. м. Загиблих і потерпілих немає.
Пожежу гасили близько 2,5 годин.
Причина події і збитки встановлюються.
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