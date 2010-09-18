У Криму згоріла сільрада

У с. Красноармійське Роздольненського району Криму згоріла будівля Зімінської сільської ради.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, пожежа сталася вчора вранці. У будівлі також були розташовані приміщення сільського клубу, бібліотеки, АТС, фельдшерсько-акушерського пункту.

Вогнем знищено дах будівлі, пошкоджено саму будівлю, устаткування АТС. Площа пожежі становила 770,5 кв. м. Загиблих і потерпілих немає.

Пожежу гасили близько 2,5 годин.

Причина події і збитки встановлюються.