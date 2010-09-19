Прогноз погоди на 19 вересня

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Дощі, окремі грози (вночі у карпатському регіоні, вранці та вдень у Київській, Одеській, більшості центральних областей та на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі), повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Волинській, Рівненській, Луганській області, Приазов`ї та Криму - без опадів.

Вранці у західних областях місцями туман. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень на Одещині та в Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, у західних областях 3-8° тепла, вдень 13-18°, на Закарпатті до 22°; у більшості східних, південних областей та в Криму вночі 12-17°, на узбережжі Криму до 21°, вдень 23-28°.

У Київській області у понеділок очікуються дощі, вранці та вдень місцями сильні. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 13-18°. У Києві температура вночі 8-10°, вдень 14-16°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 20-23°, у Дніпрі біля Києва 17°.