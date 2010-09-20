Жінку, яка вбила медсестру, застрелила поліція

Жінку, що ввечері в неділю вдерлася із зброєю до лікарні міста Леррах на південному заході Німеччини, застрелили поліцейські, повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство DPA.

За даними поліції, зловмисниця прийшла до лікарні з будинку по сусідству, де незадовго перед цим стався вибух, а пізніше були виявлені трупи іншої жінки і дівчинки. Як вони загинули, не повідомляється.

Жінці вдалося вбити медсестру і поранити поліцейського, який виявився серед пацієнтів, перш ніж вона сама загинула в перестрілці з поліцейськими. (За даними Die Welt, убитро медсестру і пацієнта, а поранено кількох осіб).

Сигнал про озброєну жінку надійшов з лікарні Святої Єлизавети в Лерраху близько 18:15 за місцевим часом. Поліція прибула на місце вже за 10 хвилин, наголошує агентство.

Католицька лікарня Святої Єлизавети об`єднує Центр дитячої і підліткової медицини, Центр акушерства і гінекології, відділення дитячої реанімації й інтенсивної терапії, а також Центр дитячої та підліткової психіатрії, повідомляє DPA.