Київський зоопарк підтримає всесвітній День тигра

25 вересня з 12.30 до 16.00 у Київському зоопарку відзначатиметься День тигра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі зоопарку, День тигра щорічно відзначається у багатьох зоопарках, природних парках Європи та США.

Цього року Київський зоопарк підтримав таку традицію і підготував для відвідувачів на День тигра цікаву розважально-пізнавальну програму.

У цей день для найкмітливіших пройде естафета «Хижа стежка», на якій можна не тільки перевірити свою ерудицію, а й дізнатись багато цікавих фактів про життя тигрів. На переможців естафети чекає лотерея з призами від зоопарку і партнерів заходу.

Не залишать байдужими відвідувачів зоопарку творчі майстер-класи «Смугастий малюнок», «Ікло тигра» та інші. Дітей чекають розваги та ігри з аніматорами.

Також усі бажаючі можуть взяти участь у конкурсній програмі краси серед котячих зоопарку «Хижа краса» та за допомогою зоологів приготувати ласощі для тигрів.

З 25 вересня по 25 грудня усі небайдужі можуть разом із Київським зоопарком долучитися до програми збереження амурського тигра російського представництва Всесвітнього фонду дикої природи (WWF). Придбавши у касах зоопарку сувенірну продукцію із зображенням тигра, відвідувачі зроблять внесок у 5 грн. з кожного сувеніру на програму зі збереження амурського тигра.