Мер Ялти побоюється, що політики розлякають курортників

Нинішня політична ситуація в країні негативно позначиться на майбутньому курортному сезоні в Криму і, зокрема в Ялті, а також на економіці країни в цілому. Про це йдеться в коментарі мера Ялти Сергія БРАЙКА, текст якого має у своєму розпорядженні кореспондент УНІАН.

"Як мер міста я хочу заявити, що нинішня політична ситуація не піде на користь ні економіці країни в цілому, ні економіці нашого міста (Ялти - УНІАН) і майбутньому курортному сезону, - вважає ялтинський мер. - ефективнішої антиреклами для курорту просто не придумаєш. Адже у нас попереду травневі свята, саміт голів урядів СНД та інші заходи, на які традиційно приїжджає чимало гостей".

У зв`язку з підписанням Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ указу про розпуск парламенту, мер Ялти закликав городян, представників ЗМІ, політичних партій, громадських організацій спокійно працювати. "Немає приводів для створення нестабільної ситуації в регіоні. Виконком, усі служби міста працюють у звичному режимі. Закликаю всіх до нормальної роботи з підготовки до курортного сезону", - відзначає С.БРАЙКО. Крім того, мер Ялти радить політикам подумати про душу, а не про амбіції. "Почався Страсний тиждень, попереду велике християнське свято - Великдень. Саме час подумати про душу, а не про політичні амбіції", - наголошує міський голова Ялти.