Книга рекордів України зафіксує найбільший весільний кортеж

11:52, 04 квітня 2007
Суспільство
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7 квітня  2007 року о 14.30 Книга   рекордів   України зафіксує найбільший весільний кортеж, який складатиметься з автомобілів однієї марки (однієї моделі).

Відбудеться весілля, під час якого учасники клубу автомобілів Chevrolet Aveo (Просто Авео клуб),  досить своєрідно і оригінально вирішили привітати молодят і своїх одноклубників організацією весільного кортежу, який займе належне місце в Книзі рекордів України.

За словами адміністрації клубу, організація проїзду по місту величезною колоною автомобілів досить таки складна справа.  Не дивлячись на всі труднощі,  кияни і гості столиці все-таки зможуть здивуватися і помилуватися цим красивим видовищем.

У супроводі автомобілів ДАІ, кортеж  (близько сотні автомобілів) стартує в 13:15 з вул. Бальзака. Маршрут проходження – вул.Бальзака (непарна сторона) – проспект Ватутіна – Московський міст – вул. Героїв Сталінграду – вул. Електриків – вул. Набережний луг – Набережне шосе – Міст Патона – Пам`ятник засновникам Києва (Либідь).  Час прибуття 15:00.

Чекаємо вас в 14:30 на Набережному шосе,4  (у напрямку до Пішохідного моста). Інтерв`ю молодят, учасників Авео-кортежу, родичів, друзів,  представників Книги рекордів України, а також проїзд по маршруту кортежу – гарантуємо!

Додаткова інформація: 

тел. 80506499928, Завальна Яніна

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