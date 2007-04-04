7 квітня 2007 року о 14.30 Книга рекордів України зафіксує найбільший весільний кортеж, який складатиметься з автомобілів однієї марки (однієї моделі).

Відбудеться весілля, під час якого учасники клубу автомобілів Chevrolet Aveo (Просто Авео клуб), досить своєрідно і оригінально вирішили привітати молодят і своїх одноклубників організацією весільного кортежу, який займе належне місце в Книзі рекордів України.

За словами адміністрації клубу, організація проїзду по місту величезною колоною автомобілів досить таки складна справа. Не дивлячись на всі труднощі, кияни і гості столиці все-таки зможуть здивуватися і помилуватися цим красивим видовищем.

У супроводі автомобілів ДАІ, кортеж (близько сотні автомобілів) стартує в 13:15 з вул. Бальзака. Маршрут проходження – вул.Бальзака (непарна сторона) – проспект Ватутіна – Московський міст – вул. Героїв Сталінграду – вул. Електриків – вул. Набережний луг – Набережне шосе – Міст Патона – Пам`ятник засновникам Києва (Либідь). Час прибуття 15:00.

Чекаємо вас в 14:30 на Набережному шосе,4 (у напрямку до Пішохідного моста). Інтерв`ю молодят, учасників Авео-кортежу, родичів, друзів, представників Книги рекордів України, а також проїзд по маршруту кортежу – гарантуємо!

Додаткова інформація:

тел. 80506499928, Завальна Яніна