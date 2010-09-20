У слідчого в "справі Ющенка" тепер дуже великі проблеми?

Колишня керівник слідчої групи Генеральної прокуратури України у справі про отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА Галина КЛИМОВИЧ заявляє, що зразки його крові були знищені ще до її приходу у групу.

Про це вона заявила "Українській правді", коментуючи інформацію про імовірність порушення проти неї кримінальної справи.

"Експертиза крові Віктора ЮЩЕНКА була зроблена ще до моєї каденції по цій справі в червні 2006 року. Тоді проводилася експертиза, відбиралися зразки крові, транспортувалися до лабораторій в три країни - Бельгію, Велику Британію, Німеччину - на підставі міжнародних запитів", - сказала вона.

За словами Г.КЛИМОВИЧ, весь етап транспортування був задокументований: опечатані всі зразки, сфотографовані всі тари і при отриманні зразків, і при передачі їх до лабораторій.

"Але назад ніяких залишків зразків ми не отримували! Ми отримали лише висновки лабораторій", - наголосила Г.КЛИМОВИЧ.

"Так, до нас передали пробірки, тобто пусту тару. І вони (зразки) були дійсно знищені. Але все це робилося відкрито з дотриманням всіх процедур, складанням всіх потрібних актів. Всю цю процедуру виконували під керівництвом слідчого ПРОСКУРНИКА", - зазначила вона.

"У ПРОСКУРНИКА наразі дуже великі проблеми, тому що зараз намагаються ініціювати стосовно нього розслідування та підготувати суспільну думку про те, що щось там було підроблено", - цитує видання слова співрозмовника, зазначаючи, що згаданий ПРОСКУРНИК був слідчим у групі з розслідування справи про отруєння В.ЮЩЕНКА ще до приходу Г.КЛИМОВИЧ. Після її звільнення у 2010 році він знову очолив слідчу групу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні видання «Фокус» з посиланням на високопоставлене джерело в Генеральній прокуратурі опублікувало інформацію, що стосовно екс-керівника слідчої групи Генеральної прокуратури з розслідування справи про отруєння В.ЮЩЕНКА Г.КЛИМОВИЧ можуть порушити кримінальну справу.

«Основна претензія до слідчої групи з розслідування отруєння В.ЮЩЕНКА полягає в недбалому ставленні до речових доказів. Наприклад, зараз у справі немає жодного зразка крові екс-Президента, тому що всі вони були знищені. Знищені навіть пробірки, в яких були ці зразки», - повідомило джерело.

Нагадаємо, колишній керівник слідчої групи у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА Г.КЛИМОВИЧ у квітні 2010 року звільнилася з Генпрокуратури. Розслідування гучної справи доручено заступнику генерального прокурора Ренату КУЗЬМИНУ.

За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. Із червня 2008 року і до зміни влади цього року Генпрокуратура неодноразово заявляла, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведено.