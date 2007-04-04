Синоптики все ще обіцяють мокрий сніг

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У північних та західних областях вночі місцями невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, вдень без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на заході до 7° морозу; вдень 5-10° тепла. На решті території місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

6-7 квітня - хмарна погода з проясненнями. 6 квітня невеликі дощі, вночі у північній частині та у Карпатах місцями з мокрим снігом. 7 квітня без істотних опадів, лише вночі у східних областях та у Карпатах місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 8-13° тепла; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу (7 квітня у північній частині та у Карпатах 0-5° морозу), вдень 4-9° тепла.

8-9 квітня - переважно без опадів, лише 8 квітня вранці у північних областях, вдень і у східних областях та на Прикарпатті невеликий дощ. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, 8 квітня на півдні до 7° тепла; вдень 6-11° тепла, у південній частині до 15°.

У Києві та області у четвер вночі місцями очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 7-9° тепла; по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла.

6-7 квітня - хмарна погода з проясненнями. 6 квітня невеликий дощ (вночі місцями з мокрим снігом), 7 квітня без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6 квітня від 2° тепла до 3° морозу, 7 квітня 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

8-9 квітня - без опадів, лише вранці та вдень 8 квітня невеликий дощ. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6-11° тепла.