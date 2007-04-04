Валентині Семенюк надали охорону

Голові Фонду держмайна України Валентині СЕМЕНЮК надана державна охорона у зв`язку з ситуацією, яка виникла під час повернення дніпропетровського ринку «Озерка» в державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам сама В.СЕМЕНЮК сьогодні після засідання Кабінету міністрів.

Відповідаючи на запитання, чи підтверджує вона інформацію про надання їй державної охорони, і чим це викликано, В.СЕМЕНЮК сказала: «З тим, що непрості процеси відбуваються щодо повернення «Озерки».

Голова ФДМУ відмовилася коментувати питання про існування загрози її життю.

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