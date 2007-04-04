Засуха стверджує, що Ющенко готовий до переговорів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий провести переговори з головою ВР Олександром МОРОЗОМ та прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ щодо виходу з політичною кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час екстреного пленарного засідання ВР повідомила член фракції Партії регіонів Тетяна ЗАСУХА.

Вона зазначила, що сьогодні 12 народних депутатів зустрілися з Президентом України для вирішення ситуації, що склалася.

За її словами, розмова тривала у конструктивному руслі.

«Президент сказав, що він готовий сідати за стіл переговорів з головою ВР і прем’єр-міністром», - сказала вона.

Вона висловила сподівання, що Президент здійснить ті кроки, які обіцяв.