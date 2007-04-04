Депутати Луганської облради відхилили ідею ”не нагнітати істерику”
"Авантюристи взяли в заручники Президента"
Депутати Луганської обласної ради називають розпуск парламенту невизнанням вибору народу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це говориться у зверненні луганських депутатів до народу України, Президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів та політичний партій і громадських організацій.
“Політичні авантюристи – лідери опозиції, побачивши безперспективність і правову необґрунтованість своїх заяв про нелегітимність Верховної Ради України, необхідність проведення позачергових виборів до парламенту України, вдаються до руйнівних дій, які виходять за межі Конституційного поля і спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації, створення в країні атмосфери безвладдя і свавілля. При цьому вони активно використовують в своїх цілях Президента України, зробивши його своїм заручником, змусивши підписати указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України”, - говориться у зверненні.
Також луганські депутати висловили підтримку дій більшості народних депутатів у Верховній Раді, Кабміну. Окрім того, закликали Президента застосувати усі законні заходи для забезпечення спокою і стабільності у суспільстві, призупинити дію указу про розпуск Верховної Ради до прийняття рішень Конституційним Судом.
У роботі сесії взяв участь народний депутат України, член фракції БЮТ Віталій КУРИЛО. Його виступ депутати супроводжували вигуками і тупотом, коли він, звертаючись до них, порекомендував не нагнітати істерику.