Генеральний прокурор почне день з Ющенка
22:12, 04 квітня 2007Суспільство
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...ще до засідання РНБО
Завтра зранку Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує заслухати звіт генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.
Про це повідомив керівник Головної служби Секретаріату Президента з питань діяльності правоохоронних органів Валерій ГЕЛЕТЕЙ в ефірі “5-го каналу”.
Він зазначив, що перед позачерговим засіданням Ради національної безпеки і оборони В.ЮЩЕНКО планує заслухати інформацію генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.
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