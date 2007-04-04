Генеральний прокурор почне день з Ющенка

Завтра зранку Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує заслухати звіт генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.

Про це повідомив керівник Головної служби Секретаріату Президента з питань діяльності правоохоронних органів Валерій ГЕЛЕТЕЙ в ефірі “5-го каналу”.

Він зазначив, що перед позачерговим засіданням Ради національної безпеки і оборони В.ЮЩЕНКО планує заслухати інформацію генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.