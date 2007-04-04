Відбув ще один ”мітинговий” поїзд з Криму

З Криму до Києва сьогодні виїхав потяг з людьми, які прямують у столицю для участі в мітингах на підтримку правлячої коаліції і Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, за деякими даними, до Києва виїхали близько 500-600 кримчан (правда, називається й цифра - 1000 осіб) - в основному, молодь. Жодних інцидентів при відправленні спецпотягу не було.

Пасажири спецпотягу, як повідомляє Чорноморська телерадіокомпанія, кажуть, що їдуть у столицю за власні кошти, при цьому вони не відповідають на запитання, коли повернуться з Києва.

У Кримській дирекції Придніпровської залізниці ЧТРК повідомили, що "за такі поїздки з ними розплачуються готівкою". "Дві останні заявки, за словами начальника пасажирського відділу Петра ІВАНОВА, обійшлися замовникам в двісті тисяч гривень", - відзначає Чорноморська телерадіокомпанія. За даними П.ІВАНОВА, за останні два тижні з Сімферополя до Києва відправили три замовні потяги.