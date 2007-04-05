Черновецький виганяє звірів з Київського зопарку

Тепер киянам і гостям столиці милуватися на братів наших менших доведеться аж «на 101-му кілометрі». А також – в Харкові, Одесі і Миколаєві.

На місці Київського зоопарку зведуть елітні котеджі і торговий комплекс. За оцінками фахівців, земля, на якій знаходиться зоопарк, коштує близько $70 млн.

Зоопарк перенесуть у Вишгород, а 40 га території, що звільниться, столичні власті віддадуть інвесторам. Розпорядження про переселення підприємства «Київський зоопарк», за інформацією «Дела», вже готує управління комунальної власності столичної міськадміністрації. Джерело в управлінні повідомило, що «землю під зоопарком розглядають відразу декілька потенційних інвесторів. «Швидше за все, її виставлять на аукціон, ринкова вартість цієї землі постійно росте», — відзначив чиновник. За оцінками аналітичної компанії Arco Real Estate, вартість сотки землі в районі зоопарку оцінюється в $5-10 тис.

Як вдалося з`ясувати «Делу», земельну ділянку під зоопарк виділили в передмісті Києва — Вишгороді, проте вона у декілька разів менша київської. Тому всіх мешканців зоопарку перевезти в передмістя не вдасться і частину звірів відправлять до зоопарків Харкова, Одеси і Миколаєва.

"Обком"