”Енергоатом” посилив охорону атомних електростанцій

НАЕК "Енергоатом" посилила охорону атомних електростанцій у зв`язку із загостренням політичної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Андрій ДЕРКАЧ сьогодні в ході селекторної наради з керівниками регіонів, яка пройшло під головуванням міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКО.

За словами А.ДЕРКАЧА, такі заходи прийнято відповідно до доручення Мінпаливенерго від 30 березня.

У всіх підрозділах введено режим посиленої охорони і контроль доступу на територію проммайданчиків і зон обмеженого доступу, а також проводиться патрулювання всіх проммайданчиків.

Він також додав, що згідно з розробленим графіком, організоване чергування керівників АЕС. Здійснюється постійний обмін інформацією між черговими СБУ і МВС.

Крім того, залежно від оперативної обстановки прийматимуться додаткові компенсаційні заходи.

Також А.ДЕРКАЧ повідомив, що за період з 30 березня по 5 квітня не було зафіксовано порушень.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські АЕС з 15 енергоблоками встановленою потужністю 13888 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.