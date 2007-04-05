Янукович: Якщо в країні свобода слова, то залиштесь і послухайте

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає дочекатись рішення Конституційного Суду, перш ніж здійснювати будь-які кроки з організації дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні на засіданні РНБО після виступу Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Прем’єр зазначив, що подіям, які відбуваються в країні, не можна дати однозначну оцінку.

Він наголосив, що погоджується з Президентом у тому, що все в країні має відбуватись у правовому полі. «На мій погляд, єдиний вихід - дочекатись рішення КС, а потім робити будь-які інші дії», - сказав прем’єр.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Президент України ще має можливість відмінити свій указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 5-го скликання. Водночас він підтвердив готовність його виконати, якщо буде відповідне рішення Конституційного Суду.

Після виступу прем’єра представників ЗМІ попросили вийти з зали, де проходить засідання РНБО. Водночас В.ЯНУКОВИЧ висловив побажання, щоб журналісти залишися на засіданні: “Якщо в країні свобода слова, то залиштесь і послухайте”.