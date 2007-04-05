У МВС вельми вдячні учасникам мітингів

Політичні сили подали заявки на участь 225 тис. осіб у масових акціях в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ.

У той же час він не уточнив, які саме політичні сили подали заявки.

На запитання, скільки наразі у Києві приїжджих учасників масових акцій, К.СТОГНІЙ зазначив, що точну цифру важко назвати, оскільки одні приїжджають, інші від’їжджають.

Він ще раз нагадав, що у зв’язку з проведенням масових акцій посилено охорону всіх державних установ, в тому числі ЦВК.

К.СТОГНІЙ також підкреслив, що міліція не допустить порушень громадського порядку. Однак, за його словами, якщо будуть якісь ускладнення ситуації, тоді буде залучено для охорони громадського порядку додаткові сили міліції. А загалом, як зазначив К.СТОГНІЙ, «міліція працює в штатному режимі».

Він також висловив подяку всім учасникам мітингів, оскільки поки що якихось правопорушень не зафіксовано. Єдине, про що зауважив К.СТОГНІЙ, вчорашнє повідомлення про замінування київського залізничного вокзалу. Втім, як з’ясувалося, цей інцидент жодним чином не пов’язаний з масовими акціями в столиці України. За словами К.СТОГНІЯ, інформацію про замінування по лінії «02» надіслав чоловік, який запізнювався на потяг.