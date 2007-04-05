Яценюк відмовився від міжнародної допомоги у врегулюванні кризи в Україні

Україна не потребує міжнародної допомоги для вирішення внутрішньополітичної ситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні журналістам після закінчення засідання РНБО.

За його словами, світ надзвичайно ретельно відслідковує внутрішньополітичну ситуацію в Україні. «Хотів би зазначити, що дана подія перейшла з категорії резонансних до категорії актуальних, одначе вся світова спільнота доволі збалансовано підходить до внутрішньоукраїнських подій», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він зауважив, що мова йде про те, що криза, створена політиками, має вирішуватись виключно політичним шляхом. «І, власне кажучи, всі світові лідери, і Міністерства закордонних справ відповідних країн в цьому переконані», - сказав голова МЗС України.

Висловлюючи офіційну позицію МЗС, А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що Україна високо цінує роль і коментарі кожної країни, висловлені щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні. “Однак хотіли би зазначити, що основний принцип міжнародного права - невтручання у внутрішню діяльність - підтримується всіма, в тому числі і Україною», - сказав він, додавши, що на даному етапі немає рішення щодо залучення до врегулювання внутрішньополітичного конфлікту будь-яких посередників. «Тому ми дякуємо за ті пропозиції, які надходять, але на сьогоднішній день вони не є актуальними», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.