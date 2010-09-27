На завтра Україні обіцяють дощі

Завтра на заході України очікуються дощі. Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

На решті території місцями невеликий короткочасний дощ, у східній частині помірний, подекуди грози, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°; у східній та південній частині вночі 12-17°, на узбережжі Криму до 20°, вдень 22-27°.

Вітер в Україні південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях та Криму місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області у вівторок вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 19-21°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 18-23°, у Дніпрі біля Києва 16°.