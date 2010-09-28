Свято козацької культури у «Парку Київська Русь» (прес-конференція)

29 вересня о 10.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція присвячена фестивалю «Козацькі звитяги», який пройде 1-3 жовтня у «Парку Київська Русь» (с.Копачів).

Конкурс краси «Українська амазонка», конкурс кінострічок, демонстрація бойових мистецтв, чемпіонат по поїданню вареників та виступи музичних колективів – все це у програмі фестивалю. Про найцікавіші події свята козацької культури, про важливість відродження традицій розкажуть: президент форуму-фестивалю «Козацькі звитяги» Євген ВИШИНСЬКИЙ, автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО, козак Микола ЧЕРЕП.

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