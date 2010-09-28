Тігіпко: українські банки сьогодні надліквідні

Віце-прем`єр-міністр з питань економіки Сергій ТІГІПКО відзначає, що на сьогоднішній день українські банки мають надліквідність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час конференції «Україна: реформи, конкурентоспроможність, інвестиції».

«Банки мають супервелику ліквідність, практично потрійна ліквідність сьогодні у банків по відношенню до нормального періоду часу», – сказав С.ТІГІПКО.

На його думку, основною причиною формування такої ліквідності є відсутність кредитування економіки банками.

«Банки бояться кредитувати, і потрібно ухвалювати певні рішення, щоб їх до цього стимулювати», – наголосив віце-прем`єр.

При цьому С.ТІГІПКО зазначив, що ситуація в банківській системі сьогодні стабільна і не викликає побоювання у влади. «Можу сказати, що системних проблем у банківському секторі ми не бачимо, особливих ризиків тут також не бачимо», – сказав він.

Також віце-прем`єр висловив задоволення нинішнім рівнем капіталізації банків.