Кабмін призначив Богословську заступником міністра

Кабінет Міністрів призначив Інну БОГОСЛОВСЬКУ заступником міністра юстиції України.

Текст відповідного розпорядження кабміну від 4 квітня, підписаного прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ розміщено на Урядовому порталі.

Іншим своїм розпорядженням Кабмін звільнив Миколу ШУПЕНЮ з посади заступника міністра юстиції.

Як йдеться в документі, М.ШУПЕНЮ звільнено за власним бажанням.

Крім того, кабмін 4 квітня своїм розпорядженням ввів додаткову посаду заступника міністра юстиції (досі у міністра юстиції було 6 заступників, в тому числі один – перший – УНІАН).