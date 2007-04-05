Кабмін призначив Богословську заступником міністра
20:20, 05 квітня 2007Суспільство
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Досі в мін`юсті було 6 заступників
Кабінет Міністрів призначив Інну БОГОСЛОВСЬКУ заступником міністра юстиції України.
Текст відповідного розпорядження кабміну від 4 квітня, підписаного прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ розміщено на Урядовому порталі.
Іншим своїм розпорядженням Кабмін звільнив Миколу ШУПЕНЮ з посади заступника міністра юстиції.
Як йдеться в документі, М.ШУПЕНЮ звільнено за власним бажанням.
Крім того, кабмін 4 квітня своїм розпорядженням ввів додаткову посаду заступника міністра юстиції (досі у міністра юстиції було 6 заступників, в тому числі один – перший – УНІАН).
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