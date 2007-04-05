Конституційний суд відкрив справу щодо розпуску парламенту

Прес-служба Конституційного Суду підтверджує, що КС відкрив провадження у справі щодо конституційності указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради.

Про це повідомляє “5 канал” з посиланням на заступника керівника прес-служби Конституційного Суду Івана АВРАМОВА.

Однак він не назвав точної дати початку слухань. Водночас, запевнив І.АВРАМОВ, Суд визнав цю справу невідкладною.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що КС прийняв до розгляду справу про конституційність указу Президента про розпуск ВР.

Суд «готовий його розглядати або розглядає», - сказав глава уряду. При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що найближчим часом буде відомо, як просувається ця процедура.

Як відомо, подання до КС щодо відповідності Конституції Указу Президента про розпуск Верховної Ради внесли 53 народних депутати.