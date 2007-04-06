Укртелеком у вівторок позбавить абонентів Київстару і UMC прямих номерів

З 10 квітня абоненти мережі «Укртелекому» не зможуть дзвонити на прямі мобільні номери двох найбільших операторів – «Київстару» і UMC. Про це вчора «Укртелеком» повідомив компанії в своєму листі. Монополіст пояснив, що втрачає прибутки, які міг би отримувати у разі дозвону через мережевий код. Експерти вважають, що мобільні оператори можуть успішно оскаржити дії «Укртелекому» в суді.

Прямий міський номер надається мобільними операторами як додаткова послуга. При цьому за абонентом закріплюється прямий міський номер, вхідний дзвінок на який переадресується на номер з мережевим кодом (наприклад, «067» у «Київстару», «050» – UMC). Абонент, який використовує прямий номер, оплачує переадресацію за свій рахунок, приносячи додаткові прибутки оператору. За даними учасників ринку, в Україні більше 100 тис. абонентів «Київстару» і UMC користуються послугою прямого номера.

Вчора два найбільші оператори мобільного зв`язку – «Київстар» і UMC – отримали від «Укртелекому» лист, в якому оператор повідомляє, що з 10 квітня починаючи з 12.00 доступ для абонентів «Укртелекому» до мереж мобільних операторів з використанням міської нумерації буде закритий. У листі пояснюється, що «Укртелеком» вимушений піти на такі заходи у зв`язку з тим, що при використанні прямої нумерації недоотримує прибуток, на що неодноразово указувало Головне контрольно-ревізійне управління. Вчора в «Укртелекомі» від коментарів відмовилися.

Обком