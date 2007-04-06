Військовослужбовцям нагадали, що вони присягали не ”безвідповідальному” Ющенку

Верховна Рада України ухвалила звернення до військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів дотримуватися вимог Конституції і законів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке звернення проголосували 258 із 261 народного депутата, зареєстрованого у залі.

В зверненні говориться: «пам’ятайте: ви присягали не Президенту України, не будь-якій іншій посадовій особі чи політичній силі, - ви присягали бути вірними і відданими українському народові».

«Тільки не ухильне додержання Конституції України та законів України, виконання своїх обов’язків в інтересах усіх співвітчизників є запорукою вашої чистої совісті, військової доблесті і честі», - написано у зверненні.

В ньому також зазначено, що «безвідповідальні дії Президента України В.ЮЩЕНКА та лідерів окремих політичних сил штовхають країну до поглиблення політичної кризи в Україні».

Депутати також вважають, що особливо небезпечним і неприпустимим є втягування в політичне протистояння, в тому числі і щодо проведення позачергових виборів військовослужбовців ЗСУ, Внутрішніх військ МВС та силових структур.

У зверненні нагадується про те, що ЗСУ та військові формування не можуть бути ніким використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.