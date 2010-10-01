Міліція затримала торговця амфетаміном

У Сімферополі на Центральному автовокзалі співробітники міліції затримали 30-річного жителя Джанкоя, у якого під час особистого огляду виявили 38 капсул амфетаміну.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК.

Кожна капсула була запакована в індивідуальну саморобну упаковку - полімерну трубочку, запаяну з двох боків. Одна така капсула містить одну дозу наркотику.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ст. 307 Кримінального кодексу України.

Всі 38 доз амфетаміну відправлено на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Кримського головного управління міліції.