У Дніпропетровську "замінували" ринок: евакуйовували 200 людей

У Дніпропетровську з території ринку “Янтарний” евакуйовували 200 осіб через повідомлення про його замінування.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області, інцидент стався учора.

Зокрема, о 09.45 до співробітників Індустріального райвідділу міліції Дніпропетровського міського управління зателефонував невідомий громадянин та повідомив про те, що ринок «Янтарний», розташований по вул. Байкальській, замінований.

Співробітники вибухо-технічної служби облуправління міліції під час обстеження ринку вибухонебезпечних предметів не виявили.

За даним фактом слідчим відділом Індустріального райвідділу міліції вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вживаються заходи щодо встановлення та затримання зловмисника.