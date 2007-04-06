Текст рішення РНБО щодо ситуації в Україні та конституційних прав громадян

РІШЕННЯ Про суспільно-політичну ситуацію та невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян України

Розглянувши на своєму засіданні питання про суспільно-політичну ситуацію та невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян України, Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що після останніх парламентських виборів у політичному житті держави поступово окреслилися кризові тенденції, які особливо загострилися у березні-квітні 2007 року.

Протягом останніх восьми місяців провідні політичні сили виявилися неспроможними досягнути згоди щодо національних пріоритетів. Політичний процес характеризувався зосередженням парламентської коаліції на боротьбі за додаткові повноваження, спробами здійснити ревізію волі виборців, висловленої під час демократичних виборів у березні 2006 року.

Внаслідок ігнорування більшістю у Верховній Раді України конституційних вимог щодо формування коаліції депутатських фракцій та нагнітання напруженості окремими суб`єктами політичного процесу, парламентська криза переросла у політичне протистояння, яке становить потенційну загрозу державному суверенітету і територіальній цілісності держави.

Вичерпавши переговорні можливості, глава держави як гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина був змушений видати 2 квітня 2007 року Указ № 264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України».

З метою забезпечення суспільно-політичної стабільності в державі, запобігання негативному розвитку подій Рада національної безпеки і оборони України дванадцятьма голосами членів Ради, а саме: В. Ющенка, В. Балоги, В. Гайдука, А. Гриценка, С. Кириченка, О. Кіхтенка, М. Маломужа, В. Наливайченка, В. Онопенка, Ю. Рубана, В. Стельмаха, А. Яценюка, вирішила:

1. Відзначити, що:

Указ Президента України від 2 квітня 2007 року № 264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України» спрямований на розв`язання політичної кризи і відповідає інтересам національної безпеки України;

акти Верховної Ради України, прийняті після набрання чинності Указом Президента України від 2 квітня 2007 року № 264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України», зокрема Постанови Верховної Ради України від 2 квітня 2007 року № 837-V «Про запобігання діям, що загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою і стабільності в Україні», № 839-V «Про політичну ситуацію в Україні, пов`язану з оголошенням Указу Президента України від 2 квітня 2007 року «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України», № 843-V «Про скасування Постанови Верховної Ради України «Про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії», № 844-V «Про скасування Постанови Верховної Ради України «Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії», а також постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2007 року № 595 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення виконання постанов Верховної Ради України від 2 квітня 2007 p. № 837-V «Про запобігання діям, що загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою і стабільності в Україні» та № 839-V «Про політичну ситуацію в Україні, пов`язану з оголошенням Указу Президента України від 2 квітня 2007 року «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України», дію якої зупинено Указом Президента України від 3 квітня 2007 року № 265, не тягнуть за собою правових наслідків.

2. Визначити одним із пріоритетних завдань Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування (в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади) створення умов та сприяння проведенню 27 травня 2007 року демократичних, чесних і прозорих позачергових виборів до Верховної Ради України.

3. Прем`єр-міністрові України В. Януковичу забезпечити:

вирішення Кабінетом Міністрів України до 7 квітня 2007 року питання про виділення Центральній виборчій комісії з резервного фонду державного бюджету 340 млн. гривень на проведення 27 травня 2007 року позачергових виборів до Верховної Ради України (далі – позачергові вибори);

затвердження до 12 квітня 2007 року за погодженням із Центральною виборчою комісією порядку використання бюджетних коштів на проведення позачергових виборів;

своєчасне прийняття рішень з питань оформлення візових документів офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій на позачергових виборах, а також з інших питань, пов`язаних з підготовкою та проведенням позачергових виборів.

4. Першому віце-прем`єр-міністрові України, Міністрові фінансів України М. Азарову внести до 10 квітня 2007 року зміни до помісячного розпису видатків державного бюджету на 2007 рік, передбачивши виділення коштів Центральній виборчій комісії з резервного фонду державного бюджету в сумі 340 млн. гривень.

5. Першому віце-прем`єр-міністрові України, Міністрові фінансів України М. Азарову, голові Державного казначейства України С. Харченку забезпечити перерахування до 11 квітня 2007 року коштів державного бюджету на проведення позачергових виборів.

6. Голові Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель В. Копилову забезпечувати у разі звернення Центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій надання протягом одного робочого дня висновків щодо застосування процедур закупівлі у одного учасника.

7. Голові Центральної виборчої комісії Я. Давидовичу забезпечити своєчасне прийняття необхідних рішень щодо організації підготовки та проведення позачергових виборів.

8. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської і Севастопольської міських, районних державних адміністрацій забезпечити відповідно до статті 119 Конституції України виконання Указу Президента України від 2 квітня 2007 року № 264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України».

9. На часткову зміну рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2006 року «Про проведення засідань Ради національної безпеки і оборони України», введеного в дію Указом Президента України від 14 грудня 2006 року № 1075, визначити, що наступні засідання Ради національної безпеки і оборони України проводяться кожної п`ятниці о 14 годині 30 хвилин.

10. Чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України провести 13 квітня 2007 року.

Заслухати на черговому засіданні Ради національної безпеки і оборони України звіти Прем`єр-міністра України В. Януковича, Першого віце-прем`єр-міністра України, Міністра фінансів України М. Азарова, голови Державного казначейства України С. Харченка, голови Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель В. Копилова та Голови Центральної виборчої комісії Я. Давидовича про стан виконання цього рішення.

Проти цього рішення проголосували М. Азаров, В. Цушко; під час голосування був відсутній В. Янукович, утримався О. Медведько.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В. ЮЩЕНКО Секретар Ради національної безпеки і оборони України В. ГАЙДУК

Як повідомлялося, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 квітня 2007 року «Про суспільно-політичну ситуацію та невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян України».