Список розшукуваних за крадіжку 70 млн дол. з банків США

Федеральне бюро розслідувань США оприлюднило список осіб, що розшукуються за крадіжку 70 млн. дол. з банків США. Серед обвинувачених громадяни Росії, Молдови, України, Білорусії, Казахстану. Їм інкримінується і здійснення ряду інших злочинів - відмивання грошей, підробка паспортів і інших документів, що засвідчують особу, а також крадіжка персональних даних.

Згідно із списком ФБР, який наводить РосБізнесКонсалтинг, серед розшукуваних: Ілля Карасьов, Ліліан Адам, Марина Опреа, Крістіна Ізвекова, Софья Дікова, Артем Циганков, Каталін Кортац, Іон Волосчіуч, Артем Семенов, Юлія Клепікова, Максим Панферов, Микола Гаріфулін, Дорін Кодрену, Юлія Шпирко, Альміра Рахматуліна, Станіслав Расторгуєв. За повідомленням ФБР, один з підозрюваних - Дмитро Сапрунов вже спійманий.

Операція з упіймання хакерів почалася навесні 2009 р., коли одночасно з 46 банківських рахунків було несанкціоновано знято гроші.

Повідомляється, що злочинці використовували комп`ютерний вірус Zeus Botnet для того, щоб здобути доступ до номерів рахунків і паролів. Жертвами хакерів стали американські громадяни, підприємці і некомерційні організації. Викрадені гроші переводилися до Гонконгу, Сингапуру і на Кіпр.

Викриття мережі хакерів стало можливим завдяки співпраці США, України, Нідерландів і Великої Британії, повідомив на прес-конференції у п`ятницю заступник директора ФБР з питань кібербезпеки Гордон Сноу.