Завтра влада в Україні переходить до Феодосійського міського суду

Кабінет міністрів України завтра ознайомить органи влади з рішенням Феодосійського суду про призупинення дії Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомив міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ.

“Тільки-но до Кабінету міністрів приїжджали судові виконавці, які вручили нам рішення Феодосійського міського суду. Я розписався в отриманні рішення, і завтра ми повідомимо про нього всі регіональні власті”, – сказав А.ТОЛСТОУХОВ.

За його словами, судові представники також передали копію рішення Феодосійського міського суду Центральній виборчій комісії.

Разом із тим, А.ТОЛСТОУХОВ не уточнив, хто саме звернувся з відповідним позовом до Феодосійського міського суду. "Я поки цього не знаю", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, керівник Служби забезпечення зв`язків із Верховною Радою і Кабінетом міністрів Секретаріату Президента Ян БЕРНАЗЮК заявив про те, що суд загальної юрисдикції не має права розглядати позови щодо указів Президента України, тим більше, якщо вони оскаржуються в Конституційному Суді.

Водночас, як повідомило УНІАН джерело в уряді, Феодосійський міський суд заборонив центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування вживати будь-яких заходів, вчиняти будь-які дії, а також приймати будь-які рішення на виконання Указу Президента “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради”, у тому числі, направлені на фінансування організації та проведення позачергових виборів народних депутатів України, призначених на 27 травня, до вирішення справи по суті.

Крім того, суд заборонив ЦВК вживати будь-яких заходів щодо організації та проведення дострокових виборів.

Згідно з рішенням суду, політичним партіям та виборчим блокам заборонено висувати кандидатів у депутати на позачергових виборах, подавати документи до ЦВК для реєстрації, виготовляти і розміщувати друковані матеріали, інформаційні плакати партій та блоків як передвиборчу агітацію до вирішення справи по суті.

Суд також заборонив всім іншим юридичним і фізичним особам вживати заходів на виконання Указу Президента про розпуск парламенту.